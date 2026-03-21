21 Марта 2026
RU

Том Брэди не исключил своего участия в Олимпиаде-2028

Другое
Новости
21 Марта 2026 12:13
16
Легенда американского футбола Том Брэди допустил возможность своего участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, где в программу соревнований впервые будет включен флаг-футбол. В эфире телепередачи Good Morning America 48-летний спортсмен ответил на вопрос о потенциальном выходе на поле за сборную США фразой "Никогда не говори никогда".

Как сообщает İdman.Biz, несмотря на официальное завершение игровой карьеры в 2023 году, Брэди рассматривает вариант своего присутствия в олимпийской сборной. На данный момент он видит себя скорее в роли тренера или консультанта, заявляя о желании видеть в национальном составе действующих звезд NFL.

Уже 21 марта 2026 года в Лос-Анджелесе Брэди примет участие в выставочном турнире Fanatics Flag Football Classic в качестве капитана одной из команд.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

