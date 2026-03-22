22 Марта 2026
Почти за год азербайджанский спорт покинули пять российских тренеров

22 Марта 2026 11:00
Почти за год азербайджанский спорт покинули пять российских тренеров

С мая прошлого года азербайджанский спорт покинули сразу пять российских специалистов, работавших как в национальных сборных, так и в клубах.

Как передает İdman.Biz, очередным подтверждением этой тенденции стала недавняя смена главного тренера мужской сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. На днях стало известно, что Махти Маккаев завершил работу с командой, а его место занял Сардар Гасанов.

Еще один случай произошел в начале 2026 года в борьбе. В январе сборная Азербайджана по греко-римской борьбе рассталась с главным тренером Александром Таракановым, сотрудничество с которым было прекращено по взаимному согласию сторон. На место Тараканова в команду пришел известный иранский тренер Мохаммед Бана.

Ранее перемены произошли и в азербайджанском футболе. Летом 2025 года "Сабах" покинул главный тренер Василий Березуцкий, под руководством которого команда завоевала Кубок Азербайджана. Уже в сентябре клуб расстался и с тренером вратарей Алексеем Антонюком, входившим в его штаб.

Дополняет этот список и баскетбол. В "Сумгайыте" российского специалиста Александра Михайлова в декабре 2024 года сменили на посту главного тренера, после чего он некоторое время оставался в структуре клуба, однако 1 мая 2025 года стороны окончательно прекратили сотрудничество.

Таким образом, за сравнительно короткий период азербайджанский спорт покинули пять российских тренеров, причем двое из них сделали это уже в начале 2026 году.

При этом в ряде направлений российские специалисты продолжают работать. В частности, сборную Азербайджана по футзалу в настоящее время возглавляет Евгений Куксевич. А главным тренером футбольного клуба “Туран Товуз” второй сезон является российско-туркменский специалист Курбан Бердыев.

İdman.Biz
Новости по теме

Спортсмены выступили на празднике Новруза - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
21 Марта 13:37
Другое

Спортсмены выступили на празднике Новруза - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Атлеты продемонстрировали свои навыки на праздничном мероприятии
Том Брэди не исключил своего участия в Олимпиаде-2028
21 Марта 12:13
Другое

Том Брэди не исключил своего участия в Олимпиаде-2028

Семикратный победитель Super Bowl может поехать в Лос-Анджелес в качестве игрока или тренера по флаг-футболу
Скончался Чак Норрис
20 Марта 18:45
Другое

Скончался Чак Норрис

Легенде боевиков было 86 лет

Четыре года первому официальному спортивному событию в Суговушане
20 Марта 09:15
Другое

Четыре года первому официальному спортивному событию в Суговушане

Мероприятие стало символом возвращения спорта на освобожденные территории Азербайджана

В Азербайджане отмечается Новруз байрамы
20 Марта 00:00
Другое

В Азербайджане отмечается Новруз байрамы

Этот праздник 30 сентября 2009 года был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
В Шотландии запретили собачьи бега
19 Марта 21:39
Другое

В Шотландии запретили собачьи бега

Ранее аналогичный запрет был принят в Уэльсе

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка
Определены все призеры первенства по художественной гимнастике
19 Марта 16:31
Гимнастика

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Призовые места заняли представители клуба "Оджаг"
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме