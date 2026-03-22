Почти за год азербайджанский спорт покинули пять российских тренеров

С мая прошлого года азербайджанский спорт покинули сразу пять российских специалистов, работавших как в национальных сборных, так и в клубах.

Как передает İdman.Biz, очередным подтверждением этой тенденции стала недавняя смена главного тренера мужской сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. На днях стало известно, что Махти Маккаев завершил работу с командой, а его место занял Сардар Гасанов.

Еще один случай произошел в начале 2026 года в борьбе. В январе сборная Азербайджана по греко-римской борьбе рассталась с главным тренером Александром Таракановым, сотрудничество с которым было прекращено по взаимному согласию сторон. На место Тараканова в команду пришел известный иранский тренер Мохаммед Бана.

Ранее перемены произошли и в азербайджанском футболе. Летом 2025 года "Сабах" покинул главный тренер Василий Березуцкий, под руководством которого команда завоевала Кубок Азербайджана. Уже в сентябре клуб расстался и с тренером вратарей Алексеем Антонюком, входившим в его штаб.

Дополняет этот список и баскетбол. В "Сумгайыте" российского специалиста Александра Михайлова в декабре 2024 года сменили на посту главного тренера, после чего он некоторое время оставался в структуре клуба, однако 1 мая 2025 года стороны окончательно прекратили сотрудничество.

Таким образом, за сравнительно короткий период азербайджанский спорт покинули пять российских тренеров, причем двое из них сделали это уже в начале 2026 году.

При этом в ряде направлений российские специалисты продолжают работать. В частности, сборную Азербайджана по футзалу в настоящее время возглавляет Евгений Куксевич. А главным тренером футбольного клуба “Туран Товуз” второй сезон является российско-туркменский специалист Курбан Бердыев.