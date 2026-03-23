23 Марта 2026
RU

Джеки Чан стал амбассадором Global Esports Games

Другое
Новости
23 Марта 2026 05:18
20
Организация Global Esports Federation объявила, что актер Джеки Чан стал амбассадором Global Esports Games. Анонс состоялся в Мумбаи во время финала GEG26, который проходил с 19 по 22 марта, сообщает İdman.Biz.

Чан посетил мероприятие и сфотографировался с сэром Полом Дж. Фостером, президентом и генеральным директором Global Esports Federation. Чем будет заниматься актер в организации — не уточняется. В GEF отметили, что партнерство основано на общих ценностях: дисциплине, мастерстве и стремлении объединять культуры через киберспорт.

В финале GEG26 участвовали 48 игроков из 19 стран. Турнир по Dota 2 выиграла сборная Турции, второе место заняла Монголия. В Clash Royale победила сборная Индии, опередив команду Казахстана.

İdman.Biz
Тэги:

