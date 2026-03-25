Азербайджанская спортивная академия открыла прием заявок на программу "Приглашенные ученые"

Азербайджанская спортивная академия (АСА) объявила о начале приема заявок на участие в программе "Приглашенные ученые" на весенний и летний периоды 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Азербайджанской спортивной академии, программа направлена на стимулирование интеллектуального обмена, междисциплинарного сотрудничества и развития научно-исследовательской деятельности в динамичной академической среде учреждения, предусматривает возможность проведения лекций, участия в научных семинарах, совместных исследованиях с преподавателями и студентами АСА, а также публикации результатов работы в академических изданиях.

Ученые, представляющие различные академические среды и обладающие международным опытом, приглашаются к подаче заявок на участие в программе и станут частью развивающейся среды международного академического сотрудничества.