Скончался Чак Норрис

20 Марта 2026 18:45
Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Variety, звезда культовых боевиков ушел из жизни после госпитализации на Гавайях. Обстоятельства смерти пока не раскрываются.

Семья актера подтвердила, что он провел последние часы в окружении близких. "Мы хотим сохранить обстоятельства в тайне. Но, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой", - говорится в заявлении родственников.

Чак Норрис на протяжении более 50 лет работал в киноиндустрии и снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в проектах "Крутой Уокер" и "Одинокий волк Маккуэйд". Помимо актерской карьеры, он был мастером боевых искусств и одной из ключевых фигур жанра боевиков.

Новости по теме

Четыре года первому официальному спортивному событию в Суговушане
09:15
Другое

Четыре года первому официальному спортивному событию в Суговушане

Мероприятие стало символом возвращения спорта на освобожденные территории Азербайджана

В Азербайджане отмечается Новруз байрамы
00:00
Другое

В Азербайджане отмечается Новруз байрамы

Этот праздник 30 сентября 2009 года был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
В Шотландии запретили собачьи бега
19 Марта 21:39
Другое

В Шотландии запретили собачьи бега

Ранее аналогичный запрет был принят в Уэльсе

Президент Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана с Рамаданом
19 Марта 17:23
Другое

Президент Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана с Рамаданом

Глава государства написал поздравительное письмо по случаю праздника
В ряде федераций пройдут выборы президентов
19 Марта 13:41
Другое

В ряде федераций пройдут выборы президентов

Сразу в нескольких олимпийских структурах ожидаются отчетно-выборные конференции

Федерация спортивных танцев сменила название и президента
18 Марта 17:19
Другое

Федерация спортивных танцев сменила название и президента - ФОТО

Али Гашимли возглавил обновленную структуру

Самое читаемое

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
19 Марта 03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка