Скончался Чак Норрис

Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Variety, звезда культовых боевиков ушел из жизни после госпитализации на Гавайях. Обстоятельства смерти пока не раскрываются.

Семья актера подтвердила, что он провел последние часы в окружении близких. "Мы хотим сохранить обстоятельства в тайне. Но, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой", - говорится в заявлении родственников.

Чак Норрис на протяжении более 50 лет работал в киноиндустрии и снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в проектах "Крутой Уокер" и "Одинокий волк Маккуэйд". Помимо актерской карьеры, он был мастером боевых искусств и одной из ключевых фигур жанра боевиков.