В ряде федераций пройдут выборы президентов

19 Марта 2026 13:41
В ряде федераций пройдут выборы президентов

В ряде спортивных федераций Азербайджана после праздника Новруз состоятся выборы президентов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, отчетно-выборные конференции пройдут в федерациях альпинизма, баскетбола, бокса, гандбола, зимних видов спорта, гольфа, регби, настольного тенниса, тхэквондо и тенниса.

Согласно уставу, подобные выборы должны проводиться после каждого олимпийского цикла, однако на практике эти сроки не всегда соблюдаются. В ряде федераций мандат президента рассчитан на четыре года, в других - на пять лет.

В числе структур, где в ближайшее время ожидаются изменения или переизбрание руководства, - Федерация баскетбола Азербайджана, которую с декабря 2021 года возглавляет министр науки и образования Эмин Амруллаев, а также Федерация бокса, президентом которой с февраля 2022 года является министр финансов Сахиль Бабаев.

Федерацию гандбола с 2022 года возглавляет бывший руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов, Федерацию зимних видов спорта - председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, Федерацию гольфа - член наблюдательного совета клуба "Сабах" Рауф Халилов.

Также ожидаются выборы в Федерации регби, где в настоящее время обязанности президента исполняет основатель клуба "Карабах" Эльдар Керимов после ухода с поста Рояла Сулейманова.

Отметим, что в 2026 году выборы уже состоялись в Федерации гимнастики, где президентом вновь избрана Мехрибан Алиева, а также в недавно созданной Федерации водных видов спорта.

İdman.Biz
