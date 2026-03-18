Федерация спортивных танцев сменила название и президента

Али Гашимли избран новым президентом Федерации спортивных танцев Азербайджана, также утверждено изменение названия организации (прежнее названии - "Федерация спортивных танцев Азербайджанской Республики").

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, решение было принято на общем собрании общественного объединения.

В ходе заседания министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выступил перед участниками и пожелал им успехов, после чего действующий представитель федерации Этибар Мамедов представил отчет о деятельности организации.

По итогам голосования Али Гашимли избран президентом федерации. Этибар Мамедов и Эшгин Исмаиллы заняли посты вице-президентов, Татьяна Чернова и Елена Владимировна вошли в состав правления. Ханоглан Мейданов возглавил контрольно-ревизионную комиссию, Сабина Гусейнова и Ламия Гулиева стали ее членами.

В завершение Гашимли поблагодарил за оказанное доверие.