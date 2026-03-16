Фарид Гаибов провел 25-ю встречу с представителями федераций

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел очередную встречу с представителями спортивных федераций страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, мероприятие состоялось 16 марта в Азербайджанской спортивной академии и стало 25-й по счету встречей в этом формате.

Министр приветствовал участников и проинформировал их о проделанной в последнее время работе, а также о предстоящих задачах. В рамках повестки был представлен отчет о "Неделе спорта", прошедшей 2-8 марта, а также дана информация о соревнованиях, которые планируется провести в городе Газах - спортивной столице Азербайджана 2026 года.

На встрече также обсуждался процесс подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Участникам были представлены доклады о роли биомеханического анализа в повышении спортивных результатов и профилактике травм, а также о системе классификации спортсменов.

Кроме того, был заслушан отчет о работе, проведенной в регионах в 2025 году. Участники встречи обсудили вопросы технических регламентов, обеспечения безопасной среды в спорте и защиты личности спортсменов, правила подготовки квартальных отчетов федераций, презентацию официального сайта проекта "Баку-2026 - спортивная столица мира", а также отчеты федераций по работе в социальных сетях. Были затронуты и другие вопросы.