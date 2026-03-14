Ректор АСА: “Мы готовили студентов для мировых СМИ, но результат оказался другим” - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АСА) Фуад Гаджиев рассказал о том, что англоязычная магистерская программа “Спортивная журналистика” не до конца оправдала ожидания.

В беседе с İdman.Biz Гаджиев сообщил, что проблемы начинаются еще на этапе поступления.

“Мы требуем от абитуриентов сертификат знания английского языка IELTS с оценкой 6.5. В стране мы не можем привлечь 10 человек с IELTS – 6.5 и выше, либо привлекаем, но не видим результата”, – говорит он.

Ректор вуза отмечает, что академия со своей стороны сделала многое, чтобы внести вклад в развитие образования в сфере спортивной журналистики. По его словам, для этой программы АСА привезла в страну учредителя компании Dan Mason Media Дэна Мейсона, внедрила стандарты британского Университета Шеффилд Халлам, а также привлекла менеджера студии BBC и других британских специалистов. Кроме того, в академии был создан мультимедийный центр с необходимым радио/теле-оборудованием.

“Мы отправили наших студентов на практику в центральный офис BBC. Они были на стадионах “Челси”, “Арсенала”, на крупных спортивных объектах. Целью было, чтобы через 3-5 лет наши выпускники работали спортивными журналистами в BBC или, например, CNN. Но мы не смогли получить то, чего ожидали. Хотя, определенные результаты есть – кто-то из выпускников работает в восточных странах”.

Фуад Гаджиев считает, что этот вопрос открывает двери для другой важной дискуссии – из каких специалистов получаются качественные профильные журналисты?

“Например, хороший журналист в сфере здравоохранения. Какая должна быть его специальность? Он должен окончить медуниверситет или факультет журналистики? Или хороший спортивный журналист выйдет из атлета или того, кто получил журналистское образование? Сначала мы должны найти ответ на этот вопрос и тогда алгоритм заработает”.

При этом ректор отмечает, что в других направлениях, в том числе в спортивной медицине и спортивном менеджменте, у академии проблем нет.

В пример Гаджиев также привел еще один международный проект – программу бакалавриата “Физиотерапия”, куратором которой является исполнительный директор австрийской организации Complex Core+ Роман Ягода. По словам Фуада Гаджиева, в составе преподавателей по этой программе – европейские специалисты и профессора.

“Это очень успешный проект. В этом учебном году у нас было 40 студентов и у всех было больше 450 баллов при поступлении. В процессе обучения студенты, выбравшие физиотерапию, уже работают. Потому что на рынке труда в них большая потребность. Они работают в нашей научно-исследовательской лаборатории, в Национальном научно-практическом институте спортивной медицины и реабилитации и в других структурах”.

Ректор добавил, что академия сотрудничает примерно с 50 университетами. В настоящее время АСА находится в процессе реализации программы тройного диплома по физиотерапии совместно с чешским Карловым университетом и Азербайджанским медицинским университетом.