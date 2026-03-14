Азер Гасансой: "Зачем объединяться с такой федерацией и "чемпионами"?!" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

14 Марта 2026 13:37
Азер Гасансой - человек, стоявший у истоков боевых искусств в Азербайджане. За его плечами создание сразу нескольких федераций и более 30 лет развития национального спорта. В 65 лет он продолжает руководить Федерацией ушу Азербайджана (ФУА), оставаясь в гуще событий. В откровенном интервью İdman.Biz легендарный мастер расставил точки в конфликте с представителями кунг-фу и объяснил, почему массовые победы в Италии, по его мнению, не имеют ничего общего с настоящим спортом.

— Вы развивали сразу несколько дисциплин в стране. Можете напомнить, какие именно федерации были созданы при вашем участии?

— Если по порядку, то первой в 1992 году я зарегистрировал Федерацию восточных боевых искусств. Затем, в 1994-м основал Федерацию ушу, в 1995-м - кикбоксинга, а через год - муай-тая, которая позже вошла в состав федерации кикбоксинга.

— Вице-президент Федерации кунг-фу Азербайджана Бабек Алиев недавно упрекнул вас в нежелании объединяться. Почему вы против слияния?

— А какой в этом смысл? По каким причинам мы должны это делать? Они заявляют о своем более бурном развитии, чем наше, но мне интересно, в чем оно заключается? В том, чтобы ежегодно ездить в одно и то же место, выигрывать сомнительный турнир и называть себя "чемпионами мира"?

Проблема в том, что в мире нет единой международной федерации кунг-фу. Есть десяток организаций, больше напоминающих акционерные общества, а не спортивные структуры. С одной из таких и работает ФКА. Эта организация ежегодно проводит турнир в итальянском городе Перуджа, называя его "чемпионатом мира". Наши взрослые спортсмены ездят туда и штампуют победы. Зачем мне объединяться с такой федерацией и с такими "чемпионами"?!

— Вы считаете эти титулы неофициальными?

— Судите сами. За тридцать лет у нас был всего один реальный чемпион мира - Джанполад Будагов, взявший "золото" в 1999 году в Гонконге. Мы выступаем на официальных чемпионатах под эгидой Международной федерации ушу (IWUF), куда входят 162 страны. Ее возглавляет руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжидан.

Какая единая международная федерация есть у кунг-фу? У них не то что нет единой федерации - все турниры неофициальные. Там нет допинг-контроля, не требуются даже медицинские справки о состоянии здоровья. Как это можно называть "чемпионатом мира"? Именно в такой бесконтрольной среде их бойцы легко побеждают. Тем не менее, я предложил им компромисс: пусть создадут клуб внутри своей структуры и выступают на наших официальных чемпионатах со своими тренерами. Они почему-то отказались.

— Для обывателя это разные виды спорта. Как на самом деле?

— По сути, это одно и то же, просто названия разные. На Западе слово "кунг-фу" стало популярным благодаря Брюсу Ли. В реальности кунг-фу - это лишь техника ушу, а само слово переводится с китайского как "работа". Когда у Ли спрашивали, чем он занимается на тренировках, он отвечал: "Работаю" - "кунг-фу". Китайцы просто пропагандируют оба термина, чтобы сохранять контроль над брендом.

— Бабек Алиев утверждает, что победил итальянского мастера ушу, которому когда-то проиграл Будагов. Вам что-то об этом известно?

— Я не знаю, кого и где он там победил, но то, что Бабек никогда не участвовал с нами на одних соревнованиях - это точно.

İdman.Biz
