Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана

9 Февраля 2026 16:36
Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана (НПК) представил новый логотип, а также юбилейную версию, подготовленную в честь 30-летия организации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на НПК, в новом логотипе отражены паралимпийский дух и движение к победе, где паралимпиец ведет трехцветный флаг Азербайджана вперед.

Отметим, что синий цвет символизирует уверенность в себе, красный - движение вперед с решимостью, зеленый - силу и мощь. Под названием комитета размещен логотип Международного паралимпийского комитета. Юбилейный логотип также официально утвержден Международным паралимпийским комитетом.

İdman.Biz
