9 Февраля 2026
RU

Азербайджанский сумоист принял участие в турнире Hakuho Cup - ФОТО

Другое
Новости
9 Февраля 2026 03:20
24
Азербайджанский сумоист принял участие в турнире Hakuho Cup - ФОТО

Азербайджанский сумоист Гусейн Агаев выступил на турнире Hakuho Cup, который прошел 7–8 февраля в Токио.

Как сообщает İdman.Biz, эти соревнования имели историческое значение для отечественного сумо, поскольку впервые представитель Азербайджана принял участие в данном престижном турнире.

В весовой категории, в которой выступал Гусейн Агаев, за медали боролся в общей сложности 361 сумоист. Азербайджанский спортсмен одержал уверенные победы в первых трех поединках. Двое из его соперников представляли Японию, один — Бразилию.

В четвертой встрече Гусейн Агаев уступил японскому спортсмену и выбыл из турнира.

Тем не менее участие в авторитетных соревнованиях и проявленная целеустремленность расцениваются как важный успех Гусейна Агаева для азербайджанского сумо.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
НОК наградил школьников, добившихся высоких результатов на республиканских и международных спортивных соревнованиях
3 Февраля 22:48
Другое

НОК наградил школьников, добившихся высоких результатов на республиканских и международных спортивных соревнованиях

В мероприятии приняли участие вице-президенты Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и Земфира Мефтахетдинова
Стали известны самые востребованные виды спорта на ОИ-2026 по раскупленным билетам
3 Февраля 20:04
Другое

Стали известны самые востребованные виды спорта на ОИ-2026 по раскупленным билетам

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдет в пятницу
Фарид Гаибов: "Завоеванные медали — наглядный показатель потенциала азербайджанской молодежи"
2 Февраля 16:46
Другое

Фарид Гаибов: "Завоеванные медали — наглядный показатель потенциала азербайджанской молодежи"

Министр подвел итоги февраля и затронул ключевые направления работы
Фарид Гаибов поздравил азербайджанский народ с Днем молодежи
2 Февраля 12:02
Другое

Фарид Гаибов поздравил азербайджанский народ с Днем молодежи - ФОТО

Министр опубликовал обращение в социальных сетях
Обнародован рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам первого месяца 2026 года
1 Февраля 13:14
Другое

Обнародован рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам первого месяца 2026 года

Лидером списка стал борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Февраля 16:08
Олимпиада-2026

Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджане уже появились предпосылки к увеличению числа участников страны на Зимних Олимпийских играх