Азербайджанский сумоист принял участие в турнире Hakuho Cup - ФОТО

Азербайджанский сумоист Гусейн Агаев выступил на турнире Hakuho Cup, который прошел 7–8 февраля в Токио.

Как сообщает İdman.Biz, эти соревнования имели историческое значение для отечественного сумо, поскольку впервые представитель Азербайджана принял участие в данном престижном турнире.

В весовой категории, в которой выступал Гусейн Агаев, за медали боролся в общей сложности 361 сумоист. Азербайджанский спортсмен одержал уверенные победы в первых трех поединках. Двое из его соперников представляли Японию, один — Бразилию.

В четвертой встрече Гусейн Агаев уступил японскому спортсмену и выбыл из турнира.

Тем не менее участие в авторитетных соревнованиях и проявленная целеустремленность расцениваются как важный успех Гусейна Агаева для азербайджанского сумо.