Спортивная рыбалка и ее подводные камни - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ с Чингизом Ганизаде

Рыбалка у большинства людей ассоциируется с отдыхом, хобби или добычей рыбы, но редко – со спортом. Между тем рыболовство – это полноценная дисциплина со своими правилами, видами и соревнованиями.

В Азербайджане спортивное рыболовство развивает только Общественное объединение “Клуб рыбаков и подводных охотников Баку”. Его председатели – обычные любители рыбалки, преданные своему делу. Они самостоятельно выполняют работу, которую в других странах ведут целые федерации или крупные организации: организуют турниры и отправляют спортсменов на международные соревнования.

О специфике и проблемах этого вида спорта İdman.Biz поговорил с Чингизом Ганизаде – одним из основателей клуба и самым титулованным рыболовом страны, который занимается этим уже около 30 лет.

– Как вы начали заниматься рыбалкой?

– В 15 лет я был нервным подростком, часто испытывал стресс. Я хотел стать спокойнее и по этой причине проходил лечение. Но ничего не помогало. Однажды в терапевтических целях врач посоветовал заняться рыбалкой. Так я и начал.

Учился самостоятельно: не получается – смотришь, спрашиваешь у других, пробуешь снова. Специальных школ или курсов в Азербайджане нет, поэтому весь опыт приходит с практикой. Со временем понимаешь, какая снасть нужна для какой рыбы, как правильно забрасывать, когда рыба подходит ближе, а когда уходит глубже. Помню, по началу радовался даже самой маленькой рыбке и приносил ее домой, а затем научился различать, какие виды можно есть, а какие – нет.

Рыболовство действительно изменило меня, успокоило. Это занятие отводит от вредных привычек: у настоящего рыбака их просто не бывает, так как все свободное время он тратит на любимое дело.

– Как вы перешли в спортивное рыболовство?

– Когда я погрузился в это дело, начал искать единомышленников, в том числе за границей. В Турции у меня появилось много друзей-рыбаков. Они рассказали мне, что проводятся соревнования по этому направлению и существуют разные дисциплины.

Например, серфкастинг – это ловля рыбы с берега, с дальним забросом за линию прибоя. Карпфишинг – ловля трофейных экземпляров карповых видов рыбы (ее снасти совершенно другие). Фидер – ловля с применением кормушки, обычно со дна в пресной воде. Спиннинг – ловля щуки или судака методом проводки. Есть многие другие направления и даже отдельная дисциплина, в которой оценивается только дальность заброса (лонгкастинг).

В Азербайджане мы всегда понимали, что существуют разные виды рыбалки, но не знали эти термины. Я попробовал себя во многих направлениях, но больше всего меня привлек серфкастинг. С тех пор я участвую в соревнованиях только по этой дисциплине.

– Помните свой первый турнир?

– Да, это было за границей. На первых турнирах у меня вообще ничего не получалось – техника, снасти и даже рыбы отличались от привычного. В Азербайджане видов рыбы мало по сравнению с другими странами. Я долго изучал новые виды в интернете, и эти знания помогали на соревнованиях. С каждой поездкой я становился опытнее.

– Чем спортивная рыбалка отличается от обычной?

– Во-первых, в спорте используются профессиональные, дорогие снасти. Во-вторых, на соревнованиях вы ловите строго по времени. У каждого направления есть свои правила, но в серфкастинге каждая рыба оценивается в определенное количество баллов в зависимости от длины. В-третьих, в большинстве современных турнирах действует концепт “поймал-отпусти”. В обычной рыбалке вы приходите отдохнуть – опускать рыбу или нет, выбор за вами. Также в разных странах техника ловли отличается в зависимости от моря и местной фауны.

Спортсмена от обычного рыбака отличают культура и дисциплина. Профессионал всегда оставляет после себя чистоту, не мешает другим и уважает соперников. Есть люди, которые хорошо ловят, но не умеют вести себя на соревнованиях – таких за границу мы не возьмем, они не смогут представлять Азербайджан.

– А должен ли профессиональный рыбак интересоваться экологией?

– Обязательно. Наш слоган: “Берегите природу – живите здорово”. Мы каждый год ездим в горы и леса, чтобы подкармливать животных, которым трудно пережить зиму. Регулярно очищаем береговые полосы, собираем мусор.

Я замечаю, что количество рыбы у нас в стране уменьшается. Это очень расстраивает. А причина – синтетические сети. Ими вылавливают мелкую рыбу, не дают ей вырасти. Тянут сети даже в период нереста, уничтожая икру. Раньше использовали натуральные сети – они сгнивали в море и не вредили экосистеме. Синтетическая же сеть может пролежать на дне многие десятилетия (по данным организации Euroshish для разложения им может понадобиться 400-600 лет – прим.авт.). Мы не раз собирали эти сети с моря, обсуждали эти вопросы с сотрудниками Минэкологии. Но по сей день их все равно используют в Азербайджане, и на это закрывают глаза.

– Поговорим о вашем клубе. Как он появился?

– Все началось с того, что мы – пятеро единомышленников – общались в WhatsApp-чате. Затем решили создать что-то более серьезное, пригласили других рыбаков, и так появился наш клуб. Позже двое основателей ушли по личным причинам, но членов объединения стало гораздо больше. Мы единственный официально зарегистрированный клуб рыболовов в Азербайджане.

– Много ли в Азербайджане рыбаков-спортсменов?

– Немало. Но если говорить о тех, кто регулярно ездит на международные соревнования, – примерно 15-20 человек. К сожалению, большинство рыбаков остаются на уровне любителей: либо не хватает времени, либо нет финансовых возможностей развиваться. Одна поездка на турнир за границу обходится спортсмену минимум в 2000 манатов и выше. Кроме того, на соревнования нужно приезжать с хорошим оборудованием. Дзюдоист же не поедет на международное первенство в кимоно, купленном на рынке. То же самое у нас: хорошая катушка стоит от 500 манатов.

Отмечу, что мы участвуем почти во всех международных турнирах, кроме чемпионатов мира. Нас приглашали, но без федерации спортивной рыбалки, официального финансирования и поддержки это невозможно. К сожалению, в Азербайджане такой структуры нет, и, насколько мы понимаем, ее создание не планируется. Мы как клуб сделали все, что могли: о нас знают в Греции, Польше, Италии, Марокко, Тунисе и ряде других стран.

– За чей счет наши спортсмены отправляются за границу?

– В клубе есть фонд, который формируется за счет ежемесячных членских взносов по 20 манатов. Эти средства мы используем для отправки наших спортсменов за рубеж. Например, в этом году полностью за счет нашего объединения два азербайджанских рыболова приняли участие в турнире в Турции.

У нас есть совет клуба, состоящий из председателя и вице-председателей. Мы принимаем решение, как распределить финансы и кого отправить на международные соревнования. Как правило, выбор падает на призеров последнего местного турнира. Помимо этого мы, учредители, вкладываем и личные средства. Я не зарабатываю с клуба ни копейки – занимаюсь мебельным бизнесом, и часть заработанных средств направляю на развитие нашего дела.

– Проводятся ли соревнования в Азербайджане?

– Да! Мы трижды проводили международный турнир “Odlar Yurdu”. В Азербайджан приезжали около 40 иностранных участников. В апреле планируем организовать четвертый. Существует международная организация ISFC – International Surfcasting Friendship Cup. Мы поехали на один из их турниров, где они оценили наше оборудование и уровень подготовки и предложили провести международное соревнование в Азербайджане под их эгидой. Так Азербайджан стал одним из восьми членов ISFC, имеющих право проводить такие турниры.

К слову, организацией соревнований в Азербайджане мы полностью занимаемся сами: вплоть до встречи гостей из аэропорта и их перевозки на наших автомобилях в отель. На все это уходит 15-20 дней работы практически без выходных.

Что касается финансовой стороны местных проектов, нам помогает один магазин рыболовных товаров – они берут на себя часть расходов. Каждый раз стараемся найти новых партнеров. Например, однажды договорились с отелем о размещении иностранных участников. Недавно при поддержке Министерства молодежи и спорта провели турнир для детей, чтобы приобщать молодежь к спорту и отвлекать от вредных привычек.

– В каких странах спортивное рыболовство сейчас наиболее развито?

– Скажу так: Италия провела уже 30-й турнир. Турция – 8-й. Очень сильные спортсмены в Казахстане, мы с ними сотрудничаем. В Тунисе проводился чемпионат мира. Во многих странах рыболовство сегодня достигло высокого уровня – есть федерации, инфраструктура, серьезная поддержка. Например, в Польше, когда проходит соревнование, клубы просто участвуют, а организацией и финансовым вопросом занимается федерация. У нас же такого нет.

– Могут ли наши спортсмены конкурировать с иностранцами?

– Конечно. Например, у меня четыре кубка. У других ребят тоже есть награды. Талантливых рыбаков много, но не хватает поддержки.

– Какие ваши личные рекорды в рыболовстве?

– В Польше в сентябре я поймал самую крупную рыбу среди 170 участников. Это была камбала – они обычно небольшие, 20-23 см. А моя была 29 см.

– Есть ли у вас “любимая” рыба, которую ловить особенно легко?

– В Азербайджане – это кутум и морской кефаль. Но есть нюанс: для кефали используют морского червя, а он грязнится, руки пачкаются. По этическим и экологическим соображениям на спортивных соревнованиях запрещено использовать живую наживку.

– Какие места в Азербайджане лучше всего подходят для рыбалки?

– Для пресной воды мест много, а вот морская рыбалка – наша боль. За границей нигде берег моря не “захватывают”. А у нас все береговые зоны перекрыты ресторанами и частными территориями. Говорят: “Это мое место, нельзя ловить”. Начинают прогонять. 80% нашего побережья закрыто для рыболовов. Это тормозит развитие культуры рыбалки. В Польше, в Греции – нигде такого не увидишь. Нельзя просто так взять и оградить море.

– Проявляют ли в Азербайджане интерес к рыбалке женщины и дети?

– Мы встречали одну-две женщины, но тесно сотрудничать с ними или наблюдать за их работой почти не приходилось. Нам хотелось бы привлекать больше девушек, ведь за границей это семейный спорт: на соревнования приезжают и супруги, и дети. У женщин там проводятся отдельные чемпионаты, а у нас, к сожалению, пока таких нет.

Наверное, дело в менталитете. В Азербайджане рыбалка еще не достигла такого уровня. Да, мы развиваемся, но пока не настолько, чтобы все спокойно брали своих жен и ездили вместе ловить рыбу. Во время рыбалки часто приходится быть на холоде… Да и вообще, вокруг в основном мужчины.

Что касается молодежи, раньше на рыбалку чаще приходили люди постарше. Но в последние годы мы видим, что благодаря социальным сетям все больше юношей интересуются этим занятием. Они часто подходят, спрашивают, что мы делаем, какую снасть используем, что стоит брать с собой на рыбалку. Многие присоединяются, и мы рыбачим вместе.

– Напоследок, что вы скажете тем, кто считает рыбалку скучной?

– Так говорят те, кто никогда не был на рыбалке. Сегодня люди вечно куда-то торопятся, нервничают, часто слышим: “День пролетел”. А на рыбалке время будто останавливается. Существует даже поговорка: “Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет”. Для меня рыбалка – это образ жизни. Природа, свежий воздух… Можно долго смотреть на одну точку и ждать, когда подойдет рыба. Это совершенно другой мир. Там я не думаю ни о работе, ни о проблемах. Нахожу внутренний покой.

Лейла Эминова

İdman.Biz