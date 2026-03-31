Айхан Гусейнов: "Для меня первый вызов в сборную - важный шаг в карьере"

Полузащитник сборной Азербайджана Айхан Гусейнов прокомментировал победу над Сьерра-Леоне в финале турнира FIFA Series 2026.

"Игра была тяжелой. Соперник физически очень силен. Для меня первый вызов в сборную - важный шаг в карьере. Восемь дней сбора прошли хорошо, я лучше узнал партнеров по команде. Находиться в сборной и чувствовать эту атмосферу - очень приятно", - отметил Гусейнов в комментариях sport24.az.

Он также рассказал о серии пенальти: "Я не знал, что при ничьей матч сразу перейдет к пенальти. Спасибо Айдыну Байрамову - он отразил удар. В истории сборной это произошло впервые, и мы победили".

По словам футболиста, команда уже нацелена на следующие турниры: "В раздевалке Айхан Аббасов сказал, что мы должны выйти из дивизиона D в дивизион C. У команды есть потенциал, и мы хотим продолжить победную серию".

Отметим, что основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сборная Азербайджана оказалась точнее - 9:8.