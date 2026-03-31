Вратарь сборной Азербайджана прокомментировал победу над Сьерра-Леоне

31 Марта 2026 11:53
Вратарь сборной Азербайджана по футболу Айдын Байрамов прокомментировал победу над Сьерра-Леоне в матче международного турнира FIFA Series 2026. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), после чего победитель определился в серии пенальти, в которой Азербайджан одержал победу со счетом 9:8

"Это была очень тяжелая игра. Мы сыграли против хорошей команды, пропустили неудачный гол. Думаю, там было нарушение правил, но отсутствие VAR сказалось. Мы боролись до конца, сравняли счет и выиграли в серии пенальти", - отметил Байрамов в комментариях sport24.az.

Голкипер подчеркнул, что команда заранее готовилась к послематчевой серии: "Мы изучали, кто и в какой угол бьет. После игры возникла небольшая потасовка, я просто подошел успокоить. Соперник сказал грубые слова на английском, я спросил, зачем он это делает. Ничего необычного не произошло".

Байрамов также отметил значимость победы: "Побеждать всегда приятно, особенно в составе сборной и с трофеем. Эмоции трудно передать словами. Что касается будущих вызовов, это решает тренерский штаб. Мы готовимся к каждому сбору отдельно. Впереди матчи Лиги наций, и наша цель - вернуться в Лигу C".

Новости по теме

Защитник сборной Азербайджана: "Слабых соперников сейчас нет"
12:38
Национальная сборная

Защитник сборной Азербайджана: "Слабых соперников сейчас нет"

Гисмет Алиев прокомментировал победу на FIFA Series 2026
Сборная Азербайджана U21 сыграет с Болгарией в отборе ЧЕ
09:30
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U21 сыграет с Болгарией в отборе ЧЕ

Команда Рашада Эйюбова проведет выездной матч в Пловдиве

ФИФА вручила AФФА памятный подарок
02:22
Национальная сборная

ФИФА вручила AФФА памятный подарок - ФОТО

Азербайджан получил благодарность за проведение FIFA Series

Торал Байрамов: "Соперник был сильным как физически, так и тактически"
02:01
Национальная сборная

Торал Байрамов: "Соперник был сильным как физически, так и тактически" - ВИДЕО

Защитник сборной Азербайджана оценил победу на FIFA Series

Эльвин Джафаргулиев: "Это была очень тяжелая игра"
01:47
Национальная сборная

Эльвин Джафаргулиев: "Это была очень тяжелая игра" - ВИДЕО

Лучший игрок турнира прокомментировал победу сборной

Игрок сборной Азербайджана дал пощечину сопернику в матче с Сьерра-Леоне
01:04
Национальная сборная

Игрок сборной Азербайджана дал пощечину сопернику в матче с Сьерра-Леоне - ВИДЕО

Сафаров попал в скандальный эпизод

Самое читаемое

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти
30 Марта 21:21
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Аббасова добилась победы после ничьей в основное время

Очередное фиаско фигуристов или Федерации зимних видов спорта? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Марта 17:37
Зимние виды спорта

Очередное фиаско фигуристов или Федерации зимних видов спорта? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Ни один из азербайджанских фигуристов не пробился в финальную часть чемпионата мира, а результаты оказались ниже прошлогодних
Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026
29 Марта 09:57
Мировой футбол

Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026

Бразилец может отказаться от выездных матчей, чтобы избежать травмы