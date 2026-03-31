Вратарь сборной Азербайджана прокомментировал победу над Сьерра-Леоне

Вратарь сборной Азербайджана по футболу Айдын Байрамов прокомментировал победу над Сьерра-Леоне в матче международного турнира FIFA Series 2026. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), после чего победитель определился в серии пенальти, в которой Азербайджан одержал победу со счетом 9:8

"Это была очень тяжелая игра. Мы сыграли против хорошей команды, пропустили неудачный гол. Думаю, там было нарушение правил, но отсутствие VAR сказалось. Мы боролись до конца, сравняли счет и выиграли в серии пенальти", - отметил Байрамов в комментариях sport24.az.

Голкипер подчеркнул, что команда заранее готовилась к послематчевой серии: "Мы изучали, кто и в какой угол бьет. После игры возникла небольшая потасовка, я просто подошел успокоить. Соперник сказал грубые слова на английском, я спросил, зачем он это делает. Ничего необычного не произошло".

Байрамов также отметил значимость победы: "Побеждать всегда приятно, особенно в составе сборной и с трофеем. Эмоции трудно передать словами. Что касается будущих вызовов, это решает тренерский штаб. Мы готовимся к каждому сбору отдельно. Впереди матчи Лиги наций, и наша цель - вернуться в Лигу C".