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Айхан Аббасов: "Получилось обидное поражение"

Национальная сборная
Новости
6 Июня 2026 01:07
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Айхан Аббасов: "Получилось обидное поражение"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов прокомментировал поражение в товарищеском матче от команды Мальты в венгерском Сомбатхее (0:2).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что, несмотря на неудачный результат, его команда провела игру в высоком темпе и создала немало голевых моментов.

"Получилось обидное поражение. Но на протяжении всех 90 минут мы наблюдали борьбу в высоком темпе. Травма Хаяла Алиева нарушила наш игровой план. Несмотря на это, мы создали много голевых моментов. Однако такие возможности нужно реализовывать и сохранять этот темп", - заявил Аббасов.

Наставник напомнил, что заранее предупреждал о готовности идти на риск в контрольных матчах.

"Я говорил, что в товарищеских встречах мы будем рисковать. Это наш последний сбор перед Лигой наций, и мы хотим посмотреть всех футболистов. С одной стороны, радует количество созданных моментов, но огорчает то, что мы их не использовали. Верю, что в матче с Сан-Марино сможем реализовать эти шансы", - подчеркнул главный тренер.

Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Азербайджана проведет 9 июня на том же стадионе против команды Сан-Марино.

İdman.Biz
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