Сиясет Аскеров: "Девушки проявили характер и боролись до конца" - ВИДЕО

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2027 года против Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что ключевую роль в исходе встречи сыграли собственные ошибки команды.

"После ошибки в первом тайме мы пропустили гол, и в игре команды наступил определенный спад. Думаю, после перерыва мы начали действовать намного лучше. План, о котором говорили в раздевалке, сработал", - заявил журналистам Аскеров.

Наставник подчеркнул, что против соперника такого уровня любая ошибка может привести к серьезным последствиям.

"Даже самая маленькая ошибка против такого соперника очень опасна. Мы увидели результат этого. Несмотря на поражение, считаю, что наша команда показала хорошую игру. Девушки боролись до самого конца и продемонстрировали характер", - отметил он.

По словам тренера, одной из проблем стало преимущество соперника в центре поля.

"Венгрия за счет ротации в средней линии создавала численное преимущество. Из-за этого на наших полузащитников выпала большая нагрузка, им приходилось выполнять огромный объем работы, что, конечно, сказалось на ходе матча", - сказал Аскеров.

Главный тренер также напомнил, что впереди у сборной еще один важный матч.

"В этой встрече команда потратила очень много сил. Впереди нас ждет еще одна игра, и я думаю, что она тоже будет непростой. Но в том матче мы обязаны победить", - подчеркнул специалист.

Напомним, что матч, состоявшийся на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, завершился победой сборной Венгрии со счетом 2:1.