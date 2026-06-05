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Сиясет Аскеров: "Девушки проявили характер и боролись до конца" - ВИДЕО

Национальная сборная
Новости
5 Июня 2026 21:03
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Сиясет Аскеров: "Девушки проявили характер и боролись до конца"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2027 года против Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что ключевую роль в исходе встречи сыграли собственные ошибки команды.

"После ошибки в первом тайме мы пропустили гол, и в игре команды наступил определенный спад. Думаю, после перерыва мы начали действовать намного лучше. План, о котором говорили в раздевалке, сработал", - заявил журналистам Аскеров.

Наставник подчеркнул, что против соперника такого уровня любая ошибка может привести к серьезным последствиям.

"Даже самая маленькая ошибка против такого соперника очень опасна. Мы увидели результат этого. Несмотря на поражение, считаю, что наша команда показала хорошую игру. Девушки боролись до самого конца и продемонстрировали характер", - отметил он.

По словам тренера, одной из проблем стало преимущество соперника в центре поля.

"Венгрия за счет ротации в средней линии создавала численное преимущество. Из-за этого на наших полузащитников выпала большая нагрузка, им приходилось выполнять огромный объем работы, что, конечно, сказалось на ходе матча", - сказал Аскеров.

Главный тренер также напомнил, что впереди у сборной еще один важный матч.

"В этой встрече команда потратила очень много сил. Впереди нас ждет еще одна игра, и я думаю, что она тоже будет непростой. Но в том матче мы обязаны победить", - подчеркнул специалист.

Напомним, что матч, состоявшийся на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, завершился победой сборной Венгрии со счетом 2:1.

İdman.Biz
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