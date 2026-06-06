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Севиндж Джафарзаде: "К сожалению, на этот раз не получилось"

Национальная сборная
Новости
6 Июня 2026 11:13
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Севиндж Джафарзаде: "К сожалению, на этот раз не получилось"

Капитан женской сборной Азербайджана по футболу Севиндж Джафарзаде прокомментировала поражение от Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата мира.

Футболистка отметила, что команда рассчитывала добиться положительного результата.

"Мы очень хотели победить. К сожалению, на этот раз не получилось. Думаю, мы сделали все, что могли. Нам противостоял очень сильный соперник. Несмотря на это, мы показали хорошую борьбу. В составе сборной Венгрии выступают футболистки высокого уровня из ведущих европейских клубов. Однако мы не боялись соперника.

Конечно, были и ошибки, и это неизбежно. Я горжусь своей командой за бойцовский характер, который она продемонстрировала на поле. Также благодарю наших болельщиков за поддержку. Мы чувствовали ее на протяжении всего матча.

Очень хотели порадовать наших болельщиков, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Постараемся исправиться в игре против Северной Македонии. Чтобы сохранить шансы на плей-офф, мы сделаем все возможное в этом матче", - цитирует Джафарзаде offsideplus.az.

Напомним, что следующий матч в отборочном турнире чемпионата мира женская сборная Азербайджана проведет 9 июня. Встреча со сборной Северной Македонии состоится в Битоле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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