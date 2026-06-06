Ханым Асадова: "Этот гол я видела во сне"

Футболистка женской сборной Азербайджана Ханым Асадова заявила, что забитый в ворота Венгрии гол не стал для нее неожиданностью. Футболистка поделилась впечатлениями после матча отборочного турнира чемпионата мира.

"Несмотря на хорошую игру, мы, к сожалению, проиграли. Поздравляю девочек, мы боролись до самого конца. Жаль, что не смогли добиться желаемого результата. Верю, что в следующем матче нам удастся победить", - сказала Асадова.

Автор единственного гола сборной Азербайджана призналась, что заранее представляла себе этот эпизод.

"Я даже видела этот гол во сне. Слава Богу, мой сон стал реальностью. Благодарю тренера Сиясата Аскерова за доверие и предоставленный шанс. Этот гол посвящаю своей семье и нашему главному тренеру", - цитирует футболистку Offsideplus.

Напомним, что матч на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершился победой сборной Венгрии со счетом 2:1. Единственный гол в составе азербайджанской команды на 74-й минуте забила Ханым Асадова.