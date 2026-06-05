Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу: "Это невозможно передать словами" - КОММЕНТАРИИ İDMAN.BİZ

Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу Иса Атаев рассказал о своих эмоциях после победы в финале чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, автор второго мяча в ворота Украины ответил на вопрос нашего корреспондента после возвращения команды на родину.

По словам Атаева, чувства, которые он испытал после забитого гола в финале, невозможно описать словами.

"Ощущения, которые я испытал, забивая этот гол, невозможно передать никакими словами. Чтобы понять это чувство, нужно было находиться там. Здесь выразить его невозможно", - заявил Атаев.

Напомним, что вчера в Братиславе (Словакия) сборная Азербайджана по мини-футболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы, одержав в финале подеду над командой Украины со счетом 2:0. Первый титул чемпиона Европы подопечные Эльшада Гулиева завоевали в 2022 году. В прошлом году сборная Азербайджана впервые в истории стала обладателем “золота” чемпионата мира, проходившего в Баку.