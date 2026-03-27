Рашад Эюбов: "Наша главная проблема - стандартные положения" - ВИДЕО

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу Рашад Эюбов прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы U21 от команды Португалии в Баку (0:4), сообщает İdman.Biz.

По словам специалиста, именно после стандартов команда пропустила три мяча.

"Наша главная проблема - стандартные положения. В таких эпизодах мы пропустили три гола. За первый тайм хочу поблагодарить игроков. Во втором тайме мы уже не сыграли так же хорошо".

Эюбов отметил, что в первой половине встречи команда была хорошо настроена на игру, однако после перерыва потеряла концентрацию.

"Во втором тайме, к сожалению, мы это потеряли. Команда немного расслабилась", - подчеркнул тренер.