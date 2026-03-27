Агасалим Мирджавадов ждет ротацию от Аббасова на FIFA Series

Член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов заявил, что в матчах международного турнира FIFA Series 2026 главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов, вероятнее всего, даст шанс всем вызванным футболистам.

"У товарищеского матча одна цель - подготовка к играм отборочного этапа. Наша сборная в сентябре начнет новый цикл. Поскольку это товарищеские матчи, думаю, Айхан Аббасов даст шанс всем футболистам. Я с уважением отношусь к выбору главного тренера. Он находится внутри команды, знает игроков. Сейчас многие футболисты сборной получают мало игрового времени в своих клубах. Но желание и вера есть", - сказал Мирджавадов в беседе с sport24.az.

Отмиетим, что сборная Азербайджана сегодня, 27 марта, сыграет с Сент-Люсией, а 30 марта встретится с Сьерра-Леоне. Оба матча турнира FIFA Series 2026 пройдут на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде и начнутся в 19:00 по бакинскому времени.