Агасалим Мирджавадов ждет ротацию от Аббасова на FIFA Series

27 Марта 2026 17:02
Член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов заявил, что в матчах международного турнира FIFA Series 2026 главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов, вероятнее всего, даст шанс всем вызванным футболистам.

"У товарищеского матча одна цель - подготовка к играм отборочного этапа. Наша сборная в сентябре начнет новый цикл. Поскольку это товарищеские матчи, думаю, Айхан Аббасов даст шанс всем футболистам. Я с уважением отношусь к выбору главного тренера. Он находится внутри команды, знает игроков. Сейчас многие футболисты сборной получают мало игрового времени в своих клубах. Но желание и вера есть", - сказал Мирджавадов в беседе с sport24.az.

Отмиетим, что сборная Азербайджана сегодня, 27 марта, сыграет с Сент-Люсией, а 30 марта встретится с Сьерра-Леоне. Оба матча турнира FIFA Series 2026 пройдут на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде и начнутся в 19:00 по бакинскому времени.

Новости по теме

Сборная Азербайджана U21 уступила Португалии в Баку - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
17:17
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U21 уступила Португалии в Баку - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

"Европейские бразильцы" укрепили лидерство в группе В

"Питон Бойз" из Карибского моря: что надо знать о сопернике Азербайджана по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:17
Мировой футбол

"Питон Бойз" из Карибского моря: что надо знать о сопернике Азербайджана по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Подопечные Айхана Аббасова сыграют против сборной, которой руководит рекордсмен региона КОНКАКАФ

Сборная Азербайджана по футболу U17 сыграла в ничью с Литвой
15:29
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по футболу U17 сыграла в ничью с Литвой - ОБНОВЛЕНО

Матч второго раунда квалификации прошел в Пловдиве
Назим Сулейманов: "Если уступим и Сент-Люсии, то зачем вообще тогда играть?" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
10:56
Национальная сборная

Назим Сулейманов: "Если уступим и Сент-Люсии, то зачем вообще тогда играть?" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Известный форвард о предстоящей игре FIFA Series 2026 против в Сумгайыте
Орудж Мамедов: "Это шанс показать себя иностранным скаутам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
26 Марта 17:20
Национальная сборная

Орудж Мамедов: "Это шанс показать себя иностранным скаутам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Полузащитник молодежной сборной по футболу о предстоящем поединке с Португалией
Рашад Эйюбов: "Наша цель - готовить игроков для сборной"
26 Марта 14:37
Национальная сборная

Рашад Эйюбов: "Наша цель - готовить игроков для сборной" - ВИДЕО

Тренер U21 обозначил задачи перед матчем с Португалией

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году