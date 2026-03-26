Эльмар Бахшиев: "Кто-то всегда будет оставаться вне состава"

26 Марта 2026 14:22
Бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев высказался о текущей ситуации в сборной Азербайджана по футболу и предстоящих матчах в рамках FIFA Series 2026.

"Сборная уже долгое время не может победить, и нужно выходить из этой серии. Такие матчи важны не только с точки зрения результата, но и для формирования игровой системы, а также улучшения взаимодействия между футболистами. У команды есть хороший потенциал, и этот турнир может быть полезен", - сказал Бахшиев в комментарии sport24.az.

Специалист также затронул вопрос подбора состава.

"Выбор игроков - это полномочия тренерского штаба, и именно они принимают решения. В отличие от клуба, сборная постоянно обновляется, поэтому кто-то всегда будет оставаться вне состава. Это неизбежно будет вызывать обсуждения", - отметил он.

Бахшиев подчеркнул, что уровень соперников в отборе повлиял на результаты команды.

"Соперники по отбору - Франция, Исландия и Украина - были сильнее, и это напрямую сказалось на результатах", - добавил специалист.

Отметим, что сборная Азербайджана 27 марта сыграет с Сент-Люсией, а 30 марта встретится со Сьерра-Леоне. Оба матча пройдут на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнутся в 19:00.

