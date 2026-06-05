Эльшад Гулиев: "Такое чемпионство радует меня вдвойне"

Сборная Азербайджана по мини-футболу прошла через тяжелейший турнирный график на пути к "золоту" чемпионата Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер нашей команды Эльшад Гулиев. Специалист поделился своими эмоциями и мыслями сразу после победного финала, в котором сборная Азербайджана обыграла Украину со счетом 2:0:

"Турнир получился просто великолепным. Хочу поздравить Европейскую федерацию мини-футбола — труд организаторов неоспорим. Также от всей души поздравляю наш народ и свою команду с чемпионством!

Мы играли в очень плотном и тяжелом графике, лицом к лицу сталкиваясь с сильнейшими соперниками. Это сильно измотало коллектив, и к финалу мы подошли уставшими. Поэтому я хочу отдельно поблагодарить и поздравить ребят за то, как самоотверженно они отыграли этот тяжелейший финальный матч".

Эльшад Гулиев также отдал должное сопернику по финалу, отметив высокий уровень украинской сборной:

"У сборной Украины отличный подбор игроков, и сегодня они показали хороший футбол. Но и мы проделали колоссальную работу перед тем, как приехать на этот турнир. Мы прекрасно понимали, насколько сложным окажется этот чемпионат Европы.

Скажу честно: преодолевая сопротивление таких мощных команд по ходу сетки, мы даже не просчитывали заранее, что стопроцентно выйдем в финал. Именно поэтому нынешнее чемпионство радует меня вдвойне. Когда мы завоевывали титул в первый раз, сетка соперников была ощутимо проще".