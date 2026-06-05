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Эшгин Тагиев признан лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу

Национальная сборная
Новости
5 Июня 2026 00:50
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Эшгин Тагиев признан лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу

Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу Эшгин Тагиев признан лучшим игроком (MVP) чемпионата Европы, завершившегося в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, наш футболист был удостоен этой престижной индивидуальной награды на официальной церемонии награждения по окончании турнира.

Отметим, что сборная Азербайджана стала триумфатором континентального первенства, уверенно обыграв в финальном матче команду Украины со счетом 2:0. На протяжении всего турнира Эшгин Тагиев продемонстрировал яркую игру и внес весомый вклад в завоевание чемпионского титула.

İdman.Biz
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