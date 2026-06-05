Сборной Азербайджана по мини-футболу вручен кубок чемпиона Европы - ФОТО

В Словакии состоялась торжественная церемония награждения триумфаторов чемпионата Европы по мини-футболу, победителем которого стала сборная Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, официальная часть началась с чествования команд, занявших третье место: бронзовые медали получили сборные Сербии и Венгрии.

Следом на почетный подиум поднялись серебряные призеры турнира — игроки сборной Украины.

Кульминацией вечера стало награждение сборной Азербайджана. Под бурные аплодисменты новоиспеченным двукратным чемпионам континента были вручены золотые медали, после чего капитан команды поднял над головой заветный чемпионский кубок.

В церемонии награждения приняли участие президент Европейской федерации мини-футболу (EMF) Петер Кралик и другие официальные лица.

Напомним, что в решающем финальном матче сборная Азербайджана уверенно обыграла Украину со счетом 2:0 и завоевала титул сильнейшей команды Европы.