Азербайджанский талант из "Герты" может получить вызов в сборную

Полузащитник берлинской "Герты" U19 Рауль Сулейманов может получить приглашение в одну из юношеских сборных Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, скаутский отдел Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), который под руководством Бахтияра Мусаева активизировал поиск игроков азербайджанского происхождения за рубежом, обнаружил 16-летнего плеймейкера в академии берлинского клуба. Уроженец Шеки попал в "Герту" в 12-летнем возрасте и сейчас выступает за команду U19.

Прогресс молодого футболиста в Германии привлек внимание азербайджанских скаутов. В результате рассматривается вариант его приглашения в одну из юношеских сборных страны.

Отмечается, что сам игрок также заинтересован в выступлении за сборную Азербайджана, поэтому в АФФА не ожидают сложностей при оформлении его международной спортивной принадлежности.