Дастин Порье завершил карьеру поражением от Макса Холлоуэя - ВИДЕО

Новом Орлеане на арене "Смути Кинг-центр" состоялся турнир UFC 318, главным событием которого стал поединок между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей, позволив ему сохранить титул BMF.

Как передает İdman.biz, Порье после поединка с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем снял и оставил перчатки в центре октагона. Этот жест означает, что боец официально завершил карьеру в смешанных единоборствах.

Этот поединок стал последним в профессиональной карьере 36-летнего Порье, бывшего чемпиона UFC в легком весе. Его итоговая статистика — 30 побед, 10 поражений и один бой без результата. Макс Холлоуэй, в свою очередь, улучшил свой рекорд до 27 побед при восьми поражениях.

İdman.biz