20 Июля 2025
RU

Дастин Порье завершил карьеру поражением от Макса Холлоуэя - ВИДЕО

MMA
Новости
20 Июля 2025 10:54
27
Дастин Порье завершил карьеру поражением от Макса Холлоуэя - ВИДЕО

Новом Орлеане на арене "Смути Кинг-центр" состоялся турнир UFC 318, главным событием которого стал поединок между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей, позволив ему сохранить титул BMF.

Как передает İdman.biz, Порье после поединка с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем снял и оставил перчатки в центре октагона. Этот жест означает, что боец официально завершил карьеру в смешанных единоборствах.

Этот поединок стал последним в профессиональной карьере 36-летнего Порье, бывшего чемпиона UFC в легком весе. Его итоговая статистика — 30 побед, 10 поражений и один бой без результата. Макс Холлоуэй, в свою очередь, улучшил свой рекорд до 27 побед при восьми поражениях.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Хабиб Нурмагомедов выступил с речью на турнире PFL в ЮАР: "Я недооценил Кейптаун"
00:30
MMA

Хабиб Нурмагомедов выступил с речью на турнире PFL в ЮАР: "Я недооценил Кейптаун"

Экс-чемпион UFC помог своему бойцу в углу и отметил красоту города после победы
Открытое первенство по ММА в Нахчыване - ФОТО
19 Июля 12:57
MMA

Открытое первенство по ММА в Нахчыване - ФОТО

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов
Двалишвили: "Я единственный американский чемпион UFC"
19 Июля 03:01
MMA

Двалишвили: "Я единственный американский чемпион UFC"

Обладатель титула в легчайшем весе готов выступить на турнире у стен Белого дома

Рафаэль Физиев анонсировал возвращение: бой ожидается в Нью-Йорке - ВИДЕО
19 Июля 00:08
MMA

Рафаэль Физиев анонсировал возвращение: бой ожидается в Нью-Йорке - ВИДЕО

Азербайджанский боец UFC ищет соперника

Знаменитый боец UFC рассказал, в каком виде спорта будет выступать после ММА
18 Июля 22:07
MMA

Знаменитый боец UFC рассказал, в каком виде спорта будет выступать после ММА

Дастин Порье проведет прощальный бой на турнире UFC 318

Самое читаемое

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"
18 Июля 10:29
Мировой футбол

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"

Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля
17 Июля 15:47
Мировой футбол

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Подскажем, за кем следить
Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере