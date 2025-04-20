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Чемпион UFC хочет провести бой на "Сантьяго Бернабеу"

MMA
Новости
20 Апреля 2025 11:19
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Чемпион UFC хочет провести бой на "Сантьяго Бернабеу"

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия выразил желание провести поединок с британцем Пэдди Пимблеттом и предложил устроить бой на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, передает İdman.biz.

«Больше всего мне интересен бой с Пэдди. Если UFC сможет организовать бой в Испании на "Сантьяго Бернабеу"... Дана Уайт не любит проводить турниры на стадионах, но это единственный стадион, у которого закрывается крыша. Мы его заполним», — заявил Топурия в интервью Bloody Elbow.

28-летний испано-грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале он завоевал титул чемпиона, нокаутировав Алекса Волкановски, а в октябре успешно защитил пояс, финишировав Макса Холлоуэя на UFC 308 в Абу-Даби.

İdman.biz

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