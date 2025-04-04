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Чимаев: "Хотел найти Конора перед его боем с Хабибом, но меня арестовали"

MMA
Новости
4 Апреля 2025 18:30
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Чимаев: "Хотел найти Конора перед его боем с Хабибом, но меня арестовали"

Непобежденный боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев (родом из Чечни, представляет Швецию) рассказал, что его арестовали в Великобритании прямо перед поединком Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

Как передаёт İdman.biz, по словам Чимаева, он хотел провести спарринг с ирландцем.

Боец отметил, что идею потренироваться с Макгрегором ему предложили друзья, а сам он до этого видел, как Конор "уложил" во время спарринга одного чеченского бойца.

«Я действительно поехал в Ирландию, но не нашёл его. Меня просто не пустили в зал, потому что арестовали в аэропорту и отправили домой. Наверное, приняли за кого-то другого. Потом представители властей Великобритании прислали мне письмо, в котором сообщили, что я могу вернуться в страну в любое время», — сказал Чимаев в интервью на одном из YouTube-каналов.

Эта история произошла на фоне напряжённой обстановки между Макгрегором и бойцами из Чечни. В 2018 году ирландец опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) несколько провокационных постов, в которых оскорблял Хабиба Нурмагомедова, а также чеченских бойцов Зубайру Тухугова и Рамзана Кадырова.

İdman.biz

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