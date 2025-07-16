Азербайджанский боец поп-ММА лишен гражданства России - ВИДЕО

Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев был лишен российского гражданства, сообщает İdman.biz со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

Напомним, летом 2024 года на турнире поп-ММА промоушена Hardcore FC в Москве Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После боя он вступил в перепалку с другим бойцом, Артуром Кулинским, называя его "русской свиньей". Позже спортсмен принес публичные извинения, объяснив свои слова нервным напряжением и подчеркнув, что они не были направлены против национальности, а касались конкретного человека.

Сообщается, что Рзаев 1993 года рождения получил российское гражданство в 2020 году.

Ранее, в результате скандала, Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева от соревнований под своей эгидой, а промоушен Hardcore FC временно лишили лицензии на проведение боев в России.

İdman.biz