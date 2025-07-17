Дастин Порье объявил о прощальном бое на UFC 318: ему будет аккомпанировать рэпер

Известный боец UFC Дастин Порье готовится завершить свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

Как передает İdman.biz, финальный бой 35-летнего спортсмена состоится на турнире UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане — родном штате Порье. Его соперником станет бывший чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй.

Порье (30 побед, 9 поражений) подчеркнул, что этот бой станет особенным событием не только потому, что он пройдет на его родине, но и потому, что его на выходе в октагон сопроводит знаменитый рэпер Лил Уэйн — также уроженец Луизианы. При этом Порье останется верен своей традиции и выйдет под композицию Джеймса Брауна The Boss.

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