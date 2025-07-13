Глава UFC Дана Уайт помогает бойцам деньгами

Британо-российский боец ММА Магомед Мокаев поблагодарил президента UFC Дана Уайта за финансовую помощь, оказанную после автомобильной аварии, передает İdman.biz.

Как передает İdman.biz, его заявление прозвучало на фоне недавнего интервью Уайта, в котором тот рассказал о деньгах, переданных экс-бойцу UFC Бену Аскрену, страдающему от тяжелых проблем со здоровьем.

«Дайна сделал для меня то же самое, когда я попал в автомобильную аварию», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, в августе 2024 года Мокаев попал в ДТП недалеко от Хасавюрта. Тогда он не получил серьезных травм, однако ситуация потребовала реабилитации и восстановления. Помощь со стороны главы UFC стала важной поддержкой для спортсмена.

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