UFC объявил о проведении турнира в Австралии

UFC официально объявил о проведении поединка в австралийском городе Перт.

Как передает İdman.biz, мероприятие назначено на 28 сентября.

Турнир серии Fight Night пройдет на «Перт Арене», вмещающей 15 тысяч зрителей.

Уроженцем Перта является чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена. Ожидается, что до конца года он проведет защиту своего пояса против Ислама Махачева, но это произойдет на номерном турнире, а не на родине австралийца.

Делла Маддалена ранее заявлял, что мечтает выступить на турнире в Перте. Есть шанс, что это случится в 2026 году вне зависимости от того, будет ли австралиец к тому моменту чемпионом UFC.

İdman.biz