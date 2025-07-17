Макгрегор на деле доказал готовность подраться в Белом доме: "Я вернулся в пул"

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор доказал готовность выступить на турнире UFC в Белом доме.

Как сообщает İdman.biz, ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании провести турнир UFC в своей резиденции в июле 2026 года - на 250-ю годовщину принятия Декларации независимости США.

«Они уже тестируют меня. Я вернулся в пул допинг-тестирования. Так что будьте готовы, потому что я принесу разрушение», - заявил Макгрегор в интервью The Schmo.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.

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