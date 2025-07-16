Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО

«Я очень хорошо подготовилась к первенству Европы. Мы много тренировались на сборах, как на уровне сборной, так и с моим личным тренером, и, к счастью, это дало свои плоды».

Как сообщает İdman.biz, об этом официальному сайту Федерации бокса Азербайджана заявила Амина Таги, победительница юниорского первенства Европы, проходящего в Нови-Пазаре (Сербия), .

15-летняя боксер, завоевавшая титул сильнейшей на континенте в весовой категории до 50 кг, прокомментировала свою победу. Она рассказала, что отправилась на соревнования с целью завоевать золотую медаль:

«Первенство Европы прошёл для меня успешно. Я была уверена в себе и своих силах. В полуфинале встретилась с представителем Словакии Доминикой Внуковой и выиграла с полным преимуществом. В финале моей соперницей была армянка Амест Африкян. В том бою я понимала, что, несмотря ни на что, должна победить. Я была очень хорошо подготовлена к решающему поединку. Мои тренеры и семья дали отличную мотивацию перед боем. В результате я уверенно боролась на ринге и одержала важную для себя победу. Я счастлива. Церемония награждения проходила не на арене, а в центре города. Моей радости нет предела, ведь в честь моей победы в Нови-Пазаре прозвучал гимн Азербайджана».

Амина Таги также раскрыла свою главную цель. Она подчеркнула, что ее главная цель - добиться успеха на Олимпийских играх:

«Все мои тренировки и усилия, которые я пережила, рассчитаны на грандиозные соревнования через четыре года».

Отметим, что азербайджанские женщины-боксеры завоевали на первенстве Европы одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали.

İdman.biz