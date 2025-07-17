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Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Мировой футбол
Longreads
17 Июля 2025 15:47
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Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Восемнадцатилетний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ямаль быстро перешел в категорию мегазвёзд футбола. Ему не дают прохода папарацци. Испанец в центре скандалов. Приглашал на день рождения блондинок с огромным бюстом, обещал по 10-20 тысяч евро за участие в вечеринке с игроками «Барселоны». Футболисты играли в покер и развлекались рулеткой. Ещё на праздновании Ламина были люди аномально низкого роста. Власти расследуют действия Ямаля. Если Ламин насмехался над артистами с инвалидностью, то получит по шапке. Вундеркинд пустился во все тяжкие, а футбольные клубы ищут его талантливых погодков. Расскажем о самых заметных надеждах 2025 года.

Гильберто Мора, хавбек, 16 лет

Полузащитник сборной Мексики и «Тихуаны» родился в октябре 2008 года. Опытный тренер Агирре доверяет Море в основе национальной команды. Полузащитник выиграл «Золотой кубок». В финале обыграли сборную США на поле соперника. Мора взял международный трофей со сборной в 16 лет и 265 дней, опередив Ямаля и Пеле. Описать игру Гильермо можно с помощью одного слова — это «Хавиньеста». Мора по манере работы с мячом и разворотам вокруг своей оси напоминает Хави. А по стилю пасов мексиканец похож на Андреса Иньесту. Флик натравит скаутов «Барселоны» на вундеркинда Мору, но к нему уже выстроилась очередь из покупателей.

Эстевао Виллиан, вингер, 18 лет

Палмер похвалил нового напарника. Лидеру «Челси» понравилась игра футболиста «Палмейраса» на Клубном чемпионате мира. Мареска скоро начнет работу с юным правым вингером. Мадуэке уходит в «Арсенал», а Эстевао будет в четверке атаки «Челси». В схеме «4-2-3-1» у него есть шансы заиграть на одном из флангов. Бразилец предпочитает работать левой ногой, у него великолепная техника. Мареска не определился с основными вингерами на будущий сезон, как и с центральным нападающим. Пожелаем тренерам «Челси» не испортить Эстевао старт карьеры в Европе. Если выдержит морально и физически, то может сыграться с Нету, Палмером и соотечественником Жоао Педро.

Франко Мастантуоно, хавбек, 17 лет

Через месяц аргентинцу стукнет восемнадцать лет. Хавбек перешел из «Ривер Плейт» в «Реал». Тренер Алонсо, поскольку Беллингем пропустит несколько месяцев после операции на плече, надеется встроить Франко в схемы вместе с Гюлером. Мастантуоно не копирует Месси, что здорово, но юный хавбек тоже умеет реализовать штрафной удар и связать линии. Франко работает скорее в стиле молодого Крооса, чем в манере позднего Месси. Мастантуоно играет взрослее своих лет, и это общий знаменатель для большинства игроков в списке. Франко закрывал несколько позиций. На юношеском уровне он был правым вингером и плеймейкером, а в «Реале» может сыграть чуть глубже. Его судьба зависит от класса тренера Алонсо.

Лука Вушкович, защитник, 18 лет

Разбавим список созидателей разрушителем. Мир ждёт нового поколения защитников, и 18-летний Вушкович заметно выделяется. Его вызывали в первую сборную Хорватии, а до этого Луку подписал «Тоттенхэм» за 11 млн евро. В прошлом сезоне Лука, находясь в аренде у бельгийского клуба «Вестерло», работал в современной манере. По тепловой карте он скорее опорник, хотя по позиции это центральный защитник. Невероятно смело встречает нападающих. За счет огромного роста и большого для подростка веса Вушкович постоянно выигрывает борьбу. У него классные подкаты и прекрасный первый пас. Лука шикарно играет головой, он забил 7 голов и сделал 3 ассиста за сезон в Бельгии.

Айюб Буадди, хавбек, 17 лет

Представьте, что Озил ростом с Зидана. Буадди из «Лилля» и молодежной сборной Франции соединяет стили бывших плеймейкеров «Реала». Айюб играет глубже по схеме, он может выходить одним из опорников, а не только атаковать. Нравится, что правша постоянно перекладывает мяч с ноги на ногу. В семнадцать лет Айюб вымахал до 186 сантиметров, но марокканец из Франции прекрасно координирован. Физической мощи игроку не хватает, но у него невероятно богатый опыт для семнадцатилетнего парня. Хавбек сыграл 56 поединков за «Лилль». Он также побеждал вместе с «догами» «Реал» Анчелотти в прошлом сезоне Лиги чемпионов. «Милан» интересуется Буадди, Айюб может стать учеником Луки Модрича.

Родриго Мора, хавбек, 18 лет

Ещё один Мора, но не из Мексики, а из Португалии. Универсальный атакующий полузащитник «Порту» в прошлом сезоне в национальной лиге придумал 14 голов ударами и пасами. Летом Мора забил один мяч на Клубном ЧМ, но «драконы» провалились в США. Президент «Порту» Виллаш-Боаш отреагировал. Бывший тренер «Зенита» пригласил итальянца Фариоли. Этот наставник не сделал «Аякс» первым в таблице в Нидерландах, но он умеет работать с молодыми талантами. Мора может стать новой надеждой сборной Португалии. У него позиция Барко из «Спартака», занимает место левой «восьмерки». Смущает, что Мора низкого роста (168 сантиметров), но парни растут вверх примерно до 25 лет. Диетологи и врачи ему помогут.

Константинос Карецас, плеймейкер, 17 лет

Хотя Карецас левша, он напоминает по позиции и подходу Азара времен «Лилля». Константинос родился и вырос в Бельгии, воспитывался в школах «Андерлехта» и «Генка». После выступлений за бельгийские юношеские сборные хавбек дебютировал за первую команду Греции и стал самым молодым автором гола в её составе. Большой футбол поочередно терял великих хавбеков – Хави, Иньесту, Крооса, а позже уйдут Модрич и де Брюйне. Словно по заказу появляются невысокие умные хавбеки, которые могут заменить легенд. Карецас обожает брать игру на себя и частенько лупит по воротам. Константинос заинтересовал скаутов «Ювентуса», где доверяют молодежи.

Источник - soccer.ru

İdman.biz

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