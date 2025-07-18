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Знаменитый боец UFC рассказал, в каком виде спорта будет выступать после ММА

MMA
Новости
18 Июля 2025 22:07
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Знаменитый боец UFC рассказал, в каком виде спорта будет выступать после ММА

Один из самых известных бойцов UFC Дастин Порье подтвердил, что предстоящий поединок на турнире UFC 318 станет для него последним в смешанных единоборствах. При этом спортсмен не исключает возвращения в другие дисциплины, передает İdman.biz.

«Я продолжу ходить в спортзал, так что насчет грэпплинга — посмотрим», — рассказал Порье в интервью Bloody Elbow.

«Если появится какой-нибудь интересный вариант, возможно, в будущем я займусь грэпплингом или чем-то похожим. Но в боевых видах спорта я буду беречь свой мозг и постараюсь сохранить здоровье после ухода из боев», — добавил ветеран UFC.

Напомним, Дастин Порье за годы выступлений стал одним из самых уважаемых бойцов легкого дивизиона. Он прославился яркими поединками с такими соперниками, как Конор Макгрегор, Джастин Гейджи и Хабиб Нурмагомедов.

İdman.biz

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