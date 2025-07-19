Рафаэль Физиев анонсировал возвращение: бой ожидается в Нью-Йорке

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев объявил о планах вернуться в октагон в ноябре.

Как передает İdman.biz, в своем сообщении в соцсетях «атаман» поинтересовался у подписчиков, кто может стать его следующим оппонентом: "Я планирую вернуться в ноябре. Кто у меня в расписании?".

В июне Физиев провел успешный бой в Баку на первом азербайджанском турнире UFC, победив единогласным решением чилийца Игнасио Бахамондеса и прервав серию из трех поражений. Сейчас 32-летний спортсмен, вероятно, рассчитывает попасть в кард номерного турнира UFC 322, который может пройти в ноябре на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

İdman.biz