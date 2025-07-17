"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО

Завершился матч МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Интер Майами».
Как сообщает İdman.biz, встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
США - Major League Soccer. МЛС
17 июля 2025, четверг. 03:30
Цинциннати - Интер Майами - 3:0
Голы: Валенсуэла Валенсуэла - 16, Эвандер Феррейра - 50, 70
В составе «Интер Майами» с первых минут сыграли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.
«Интер Майами» прервал пятиматчевую победную серию в МЛС. «Циннцинати», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть матчей.
В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Цинциннати» сыграет с «Реал Солт-Лейк». Оба матча пройдут 20 июля.
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано дал комментарий после выездного поражения своей команды.
«Я не специалист в медицине, но меня сильно беспокоит, что наша команда весь сезон страдает от мышечных травм. Интенсивность игр в последние полтора месяца была очень, очень высокой. Очевидно, что травмы начали разрушать нашу игру, и нам нужно найти решение. Разумеется, я переживаю из‑за поражений, особенно когда соперник нас превосходит - а сегодня соперник превосходил нас от начала и до конца», - приводит слова Маскерано ESPN.
В июне 2025 года «Интер Майами» принимал участие в клубном чемпионате мира — 2025, где дошёл до 1/8 финала, уступив на этой стадии будущему финалисту «ПСЖ» со счётом 0:4.
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