20 Апреля 2026
Конор Макгрегор раскрыл дату своего следующего боя в UFC

19 Апреля 2026 02:12
Марк Лайнэм, являющийся адвокатом бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весе ирландца Конора Макгрегора, выступил с заявлением, которое подготовил Конор, после того, как был улажен судебный процесс с его бывшим спарринг-партнером и другом Артемом Лобовым.

Об этом пишет Mirror.

В своем послании Макгрегор сообщил о своем намерении провести первый с 2021 года бой по правилам ММА уже летом.

"Я удовлетворен тем, что этот вопрос урегулирован, а теперь могу сосредоточиться на тренировках и поединке, который состоится этим летом. Хочу поблагодарить Артема за его усердную работу в моем бизнесе по продаже виски", - приводит слова Макгрегора издание.

Новости по теме

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО
10:46
ММА

"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО

Британский боец обвинил американца в использовании запрещенных приемов
Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора
19 Апреля 12:46
ММА

Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора

Дана Уайт прокомментировал возможный камбэк ирландца

Чемпион UFC подписал контракт с промоушеном по вольной борьбе
19 Апреля 11:13
ММА

Чемпион UFC подписал контракт с промоушеном по вольной борьбе

Боец попробует себя в новом формате вне ММА
Бразильский боец UFC завершил карьеру после нокаута
19 Апреля 10:11
ММА

Бразильский боец UFC завершил карьеру после нокаута

Бразилец принял решение после поражения на турнире UFC Fight Night

Мэлотт нокаутировал Бернса в главном бою UFC Fight Night
19 Апреля 09:10
ММА

Мэлотт нокаутировал Бернса в главном бою UFC Fight Night - ВИДЕО

Канадец одержал четвертую победу подряд

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки