Конор Макгрегор раскрыл дату своего следующего боя в UFC

Марк Лайнэм, являющийся адвокатом бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весе ирландца Конора Макгрегора, выступил с заявлением, которое подготовил Конор, после того, как был улажен судебный процесс с его бывшим спарринг-партнером и другом Артемом Лобовым.

В своем послании Макгрегор сообщил о своем намерении провести первый с 2021 года бой по правилам ММА уже летом.

"Я удовлетворен тем, что этот вопрос урегулирован, а теперь могу сосредоточиться на тренировках и поединке, который состоится этим летом. Хочу поблагодарить Артема за его усердную работу в моем бизнесе по продаже виски", - приводит слова Макгрегора издание.