Макгрегор и Лобов без суда уладили спор насчет бренда виски

Бойцы ММА Конор Макгрегор и Артем Лобов уладили свой спор в досудебном порядке.

Ранее Лобов пытался добиться доли от продаж бренда виски Proper No.12 и утверждал, что изначально именно он был автором идеи этого бизнеса, сообщает İdman.Biz.

Лобов требовал 5% от продажи компании в 2021 году. Пять лет назад Макгрегор и его изначальные бизнес-партнеры продали бренд виски компании Proximo Spirits за 600 млн долларов. Сам Макгрегор по итогам той сделки стал богаче примерно на $100 млн.

Условия досудебного примирения сторон в разбирательстве между Лобовым и Макгрегором не сообщаются.