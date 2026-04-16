16 Апреля 2026
Бывший чемпион UFC пообещал избивать Чимаева все 25 минут

16 Апреля 2026 06:29
Бывший чемпион UFC пообещал избивать Чимаева все 25 минут

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд высказался о предстоящем поединке против Хамзата Чимаева.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Bloody Elbow, американский боец настроен провести агрессивный бой и не оставлять сопернику шансов.

"Я буду драться как мужчина - руки вверх и погнали. Я буду избивать Хамзата руками все 25 минут. У меня был отличный тренировочный лагерь, я подхожу к бою в хорошей форме, здоровым, тело полностью восстановилось. Приятно выходить на титульный бой без травм. Я в предвкушении и жду с нетерпением", - заявил Стрикленд.

Их поединок станет главным событием турнира UFC 328, который пройдет в Ньюарке (США).

