Казахстанский боец выступит на турнире UFC в Баку

Боец легчайшего дивизиона UFC Бекзат Алмахан проведет следующий поединок на турнире в Баку.
Как передает İdman.Biz, казахстанский файтер выйдет в октагон 27 июня и встретится с бразильцем Жаном Мацумото. Об этом Алмахан сообщил в своих социальных сетях.
Таким образом, кард бакинского турнира продолжает пополняться новыми боями.
Свой предыдущий поединок Алмахан провел в ноябре прошлого года в Дохе, где уступил Александру Топурии единогласным решением судей.
Его соперник Жан Мацумото в последний раз дрался в феврале в Лас-Вегасе и проиграл Фариду Башарату раздельным решением.
Отметим, что на турнире в Баку также ожидается бой Асу Алмабаева против Чарльза Джонсона.