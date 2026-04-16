Азербайджанский боец стал участником легендарного реалити-шоу UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Магомедали Османлы стал участником 34-го сезона The Ultimate Fighter, одного из самых известных проектов UFC, открывающего дорогу в сильнейшую лигу мира.

Как передает İdman.Biz, новый сезон стартует 14 июня на платформе Paramount+, а тренерами команд выступят члены Зала славы UFC Даниэль Кормье и Майкл Биспинг.

В рамках проекта бойцы будут бороться за контракты с UFC, проходя турнирную сетку и одновременно находясь в условиях реалити-шоу. Сезон пройдет в двух дивизионах: мужском легчайшем весе до 61,2 кг и женском минимальном весе до 52,2 кг. Победители определятся отдельно в каждой категории, что означает, что по итогам шоу контракты получат два бойца.

Формат The Ultimate Fighter остается неизменным на протяжении многих лет. Участники живут и тренируются вместе, работают под руководством именитых наставников и проводят поединки по системе выбывания. Проект дает не только спортивный шанс, но и серьезную медийную платформу, позволяя бойцам заявить о себе перед широкой аудиторией и матчмейкерами UFC.

Победителями реалити-шоу UFC становились бойцы, которые впоследствии становились не только известными спортсменами, но и чемпионами организации, среди которых Камару Усман и Тони Фергюсон.

Для Османлы участие в шоу имеет особое значение. По данным Sherdog, азербайджанец выступает в легчайшем весе и имеет рекорд 11-1 или 12-1 по разным базам. В его активе выступления на турнирах UAE Warriors, где он сумел закрепить за собой статус одного из перспективных бойцов региона.

При этом на основании доступных архивов и составов предыдущих сезонов можно утверждать о том, что Османлы стал первым азербайджанским бойцом в истории The Ultimate Fighter.

Полный состав участников нового сезона выглядит следующим образом.

Мужчины, легчайший вес:

Родриго Вера (Перу)

Абдул Хуссейн (Финляндия)

Артем Белах (Казахстан)

Ксавьер Франклин (США)

Шон Мора (Куба)

Кристиан Стронг (США)

Марлон Джонс (Великобритания)

Микаяс Уренья (Доминиканская Республика)

Иллимбек Акылбек уулу (Кыргызстан)

Магомедали Османлы (Азербайджан)

Женщины, минимальный вес:

Наталия Алвес (Бразилия)

Мелисса Амайя (США)

Валеска Мачадо (Бразилия)

Джиджи Кануту (Бразилия)

Анна Мелисано (США)

Маккензи Стиллер (США)

Анита Карим (Пакистан)

Дельфин Бенуаиш (Франция)

Хайлай Вушамо (Китай)

Камила Рейносо (Аргентина)

Заметим, что недавно распространилась информация о том, что Магомедали Османлы отправился в США для подписания контракта с UFC, но о дальнейшей судьбе бойца не сообщалось. Теперь же стало ясно, в каком проекте будет участвовать представитель Азербайджана.

Участие в The Ultimate Fighter открывает перед Османлы реальные перспективы. Помимо возможности получить контракт с UFC, это шанс проявить себя на глобальной арене, поработать с топовыми тренерами и пройти серьезное испытание как в спортивном и психологическом плане.

Если азербайджанскому бойцу удастся пройти далеко по турнирной сетке и, возможно, стать победителем реалити-шоу, это может стать одним из самых значимых прорывов для отечественного ММА за последние годы.