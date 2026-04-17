Чемпион UFC Карлос Ульберг перенес операцию на колене

Чемпион UFC в полутяжелом весе Карлос Ульберг перенес операцию после травмы, полученной в титульном поединке.
Как сообщает İdman.Biz, повреждение новозеландский боец получил 12 апреля на турнире UFC 327, где в главном бою вечера встретился с Иржи Прохазкой за вакантный пояс.
Во время одного из эпизодов Ульберг, отходя назад и нанося удар, травмировал колено. После этого он уже не мог полноценно опираться на ногу.
Прохазка попытался воспользоваться моментом и пошел на добивание, однако допустил ошибку в атаке. В ответ Карлос Ульберг попал мощным левым хуком и нокаутировал соперника, став новым чемпионом организации.
Спустя неделю после победы боец опубликовал фотографию из больницы и сообщил о перенесенной операции.
"Мне сделали операцию на колене", — написал Ульберг в соцсетях.
Точный характер травмы, а также информация о поврежденных связках пока не раскрываются.