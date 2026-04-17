17 Апреля 2026 09:52
"Не щадит даже брата": Мераб Двалишвили отказался от спарринга с Илией Топурией

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили принял решение не участвовать в подготовке своего близкого друга и соотечественника Илии Топурии к предстоящему объединительному поединку в легком весе. Несмотря на дружеские отношения, Двалишвили решил дистанцироваться от тренировочного процесса чемпиона из-за его крайне жесткого стиля ведения спаррингов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ringside, Мераб подчеркнул, что тренировки с Топурией перестали приносить удовольствие и превратились в неоправданный риск. По словам бойца, Илия работает в полную силу даже в зале, регулярно отправляя партнеров в нокауты. Двалишвили отметил, что Топурия не делает исключений даже для своего брата, добавив, что в зале они буквально "убивают" друг друга.

Титульный бой между Илией Топурией и Джастином Гейджи возглавит турнир UFC, который пройдет 14 июня 2026 года перед Белым домом. Сам Мераб Двалишвили в данный момент сосредоточен на подготовке к завершению трилогии с Петром Яном, запланированному на июль или август. В декабре 2025 года Ян одержал победу над Двалишвили, вернув себе чемпионский пояс.

İdman.Biz
