"Клуб моего сердца": Хабиб Нурмагомедов признался в любви к "Реалу" - ФОТО

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз выразил свою преданность мадридскому "Реалу", назвав его главным клубом в своей жизни. Известный боец поделился воспоминаниями о своем пути от юного любителя футбола до почетного гостя крупнейших стадионов мира.

Как сообщает İdman.Biz, Нурмагомедов опубликовал пост в социальной сети, где отметил, что следит за футболом с раннего детства. По словам спортсмена, он никогда не представлял, что мировые футбольные гранды будут приглашать его лично. Несмотря на то, что Хабиб посетил тренировочные центры и арены многих топовых коллективов, именно испанский клуб занимает особое место в его жизни.

"Я с детства смотрю футбол. В то время я и представить не мог, что лучшие клубы мира будут звать меня в гости. Я посетил стадионы и тренировочные центры многих команд, но мадридский 'Реал' — это клуб моего сердца", — написал Нурмагомедов.

Дагестанский боец на протяжении многих лет является одним из самых известных болельщиков "королевского клуба". Он неоднократно посещал матчи на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и поддерживает близкие дружеские отношения со многими действующими и бывшими игроками команды.