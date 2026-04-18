18 Апреля 2026 18:39
Пэдди Пимблетт анонсировал дату своего следующего боя в UFC

Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, когда проведет следующий бой под эгидой североамериканской организации.

"Буду драться через 12 недель — 11 июля", — приводит слова Пимблетта İdman.Biz со ссылкой на портал BBC.

В последнем бою, который состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), Плохиш разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джастина единогласным решением судей. В данный момент Пэдди занимает шестое место в рейтинге UFC.

İdman.Biz
Новости по теме

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО
10:46
ММА

"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО

Британский боец обвинил американца в использовании запрещенных приемов
Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора
19 Апреля 12:46
ММА

Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора

Дана Уайт прокомментировал возможный камбэк ирландца

Чемпион UFC подписал контракт с промоушеном по вольной борьбе
19 Апреля 11:13
ММА

Чемпион UFC подписал контракт с промоушеном по вольной борьбе

Боец попробует себя в новом формате вне ММА
Бразильский боец UFC завершил карьеру после нокаута
19 Апреля 10:11
ММА

Бразильский боец UFC завершил карьеру после нокаута

Бразилец принял решение после поражения на турнире UFC Fight Night

Мэлотт нокаутировал Бернса в главном бою UFC Fight Night
19 Апреля 09:10
ММА

Мэлотт нокаутировал Бернса в главном бою UFC Fight Night - ВИДЕО

Канадец одержал четвертую победу подряд
Конор Макгрегор раскрыл дату своего следующего боя в UFC
19 Апреля 02:12
ММА

Конор Макгрегор раскрыл дату своего следующего боя в UFC

Ждать осталось недолго

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки