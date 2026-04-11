Топурия объяснил символ с розой после боев

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия объяснил, почему после каждого боя оставляет розу в октагоне.

Как сообщает İdman.Biz, непобежденный 29-летний боец отметил, что этот жест является проявлением уважения к сопернику.

"Когда тореадор заканчивает представление, он оставляет розу в знак уважения. Это мое уважение к сопернику", - заявил Топурия в интервью One on One.

Следующий бой чемпиона состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме, где он проведет защиту титула против Джастина Гэтжи.

Отметим, что в 2025 году Топурия взял паузу в карьере из-за судебных разбирательств с бывшей супругой, однако в начале 2026 года стороны урегулировали конфликт. Сам боец признался, что главным уроком для него стало умение прислушиваться к советам матери.